شكرا لقرائتكم خبر عن السريع يهاجم مقاومته الحالية للمرة الثانية على التوالي – تحليل صباحي – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مجموعة السريع (1213) ارتفاعاً في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 6.51% بما يعادل 0.86 ريال ، يأتي هذا الارتفاع مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليهاجم السهم من جديد مستوى المقاومة المحوري 14.63 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 23.00 إلى 9.45) .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 14.63 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 16.23 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 16.23 .