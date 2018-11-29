شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يحقق مكاسب جيدة – تحليل - 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر اللايتكوين بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليلامس مستوى 36.00، ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف ليرتكز على المتوسط المتحرك 50 الآن، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما لا يزال سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً بالاعتماد على اختراق مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار استهداف مستويات 40.00 ثم 48.00 بشكل رئيسي.

لذلك، نحن بانتظار تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 30.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 30.00 والمقاومة 40.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد