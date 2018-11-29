شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الريبل بعض الميل الهابط الطفيف الآن، في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار استهداف مستوى 0.24 بشكل رئيسي.

وبشكل عام، سيبقى الميل الهابط مرجحاً ما لم يتم اختراق مستوى 0.42 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.42

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط