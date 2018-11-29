شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يخترق خط الرقبة – تحليل - 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الإيثريوم من اختراق خط الرقبة لنموذج القاع المزدوج المشار له يوم أمس وأغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، ونلاحظ أن السعر واجه ضغط سلبي شكّله المتوسط المتحرك 50، ليجبر السعر على التذبذب حول خط الرقبة من جديد.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 102.00، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 133.00 وتمتد إلى 142.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 130.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد