شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يخترق المقاومة – تحليل - 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البتكوين باختراق مستوى 4120.00 ليندفع صعوداً مقترباً من هدفنا الأول المنتظر عند 4500.00، ويتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 4700.00.

من هنا، فإن السيناريو الإيجابي سيبقى قائماً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 3625.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3800.00 والمقاومة 4500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد