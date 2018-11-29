- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي من جديد – تحليل - 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من الثبات طويلاً فوق 0.9990، ليرتد هبوطاً بشكل قوي ويصل إلى مشارف مستوى 0.9900، في إشارة إلى توجه السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى القصير.
وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9990 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر 0.9900 سيدفع السعر نحو 0.9835 بشكل مباشر.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9850 والمقاومة 0.9990
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي من جديد – تحليل - 29-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .