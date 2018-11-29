شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي من جديد – تحليل - 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من الثبات طويلاً فوق 0.9990، ليرتد هبوطاً بشكل قوي ويصل إلى مشارف مستوى 0.9900، في إشارة إلى توجه السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى القصير.

وبالتالي، نحن نتوقع أن نشهد تداولات سلبية خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9990 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر 0.9900 سيدفع السعر نحو 0.9835 بشكل مباشر.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9850 والمقاومة 0.9990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط