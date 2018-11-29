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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يخترق المقاومة – تحليل - 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي صعوداً يوم أمس ليخترق مستوى 0.7277 ويستقر فوقه، ونلاحظ أن السعر يبني مسار صاعد جديد يشير إلى توجه السعر ليمد الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 0.7437 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7277 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7250 والمقاومة 0.7400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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