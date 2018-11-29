شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً بشكل قوي بعد اختبار المقاومة المحورية 61.10 يوم أمس، ليستقر دون حاجز 60.00 دولار الآن، ويبدأ اليوم بمزيد من الميل الهابط الذي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، بانتظار التوجه نحو 56.91 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 61.10 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.00 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط