شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكمل النموذج السلبي – تحليل - 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بكسر دعم العلم الهابط المشار له في تقاريرنا ليوم أمس واستقر بإغلاق يومي دونه، ليتم تفعيل التأثير السلبي لهذا النموذج، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، بانتظار استهداف مستويات 50.00 ثم 49.10 كمحطات رئيسية تالية. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون مستوى 52.60. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.10 والمقاومة 51.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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