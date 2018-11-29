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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحقق المكاسب من جديد – تحليل - 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليخترق مستوى 14.30 ويستقر فوقه، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه اللحظي الصاعد، والذي يستهدف اختبار مستوى 14.73 بشكل رئيسي.
لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 14.15 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.20 والمقاومة 14.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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