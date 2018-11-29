شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستعيد عافيته – تحليل - 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب مكاسب جيدة يوم أمس ليبتعد عن الدعم المحوري 1208.40، ويستقر فوق المتوسط المتحرك 50 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، بانتظار اختبار مستوى 1238.30 بشكل رئيسي.

نذكر بأن اختراق المستوى المستهدف سيمد مكاسب الذهب لتصل إلى 1262.51 على المدى القصير، في حين إن كسر 1208.40 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1200.00 وتمتد إلى 1180.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1215.00 والمقاومة 1240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد