شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يواصل الارتفاع - تحليل صباحي - 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) على ارتفاع جديد في آخر جلساته ، وذلك في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.13% بما يعادل 6.99 نقطة . وتستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 5301.54 ، ليستهدف مستوى المقاومة 5384.58 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5301.54 ومستوى المقاومة 5384.58 .

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