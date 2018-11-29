شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل ارتفاعه بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة تحد تداولاته الاخيرة على المدى القصير ، يواصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاته ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.78% بما يعادل 59.02 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولهذا نحن مازلنا نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 7407.27 ، طيلة ثبات المقاومة 7702.25 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7407.27 ومستوى المقاومة 7702.25 . عدد أسهم الشركات الرابحة 123 عدد أسهم الشركات الخاسرة 52 عدد أسهم الشركات الثابتة 12 عدد أسهم الشركات المتداولة 187

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل ارتفاعه بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 29-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .