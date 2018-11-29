شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط بالقرب من الأدنى لها في 13 شهراً مع توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد أسعار خام نيمكس للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 وارتداد خام برنت للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأدنى لها منذ 26 من الشهر ذاته وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على الوالي من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 03:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 0.78% لتتداول حالياً عند مستويات 50.68$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 50.29$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 كانون الثاني/يناير القادم 0.46% لتتداول عند 59.03$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.76$ للبرميل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 96.75 موضحة توالي ارتداده من الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 96.79.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 0.4% دون تغير يذكر عما كانت عليه في أيلول/سبتمبر الماضي، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عما كانت عليه في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 221 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 1,671 ألف طلب مقابل 1,668 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما تترقب الأسواق الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس تسارع نمو مبيعات المنازل الجديدة إلى 0.8% مقابل 0.5% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 2.8% مقابل 3.4% في القراءة السنوية لشهر أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من الشهر الجاري في واشنطون.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس الأربعاء تقلص الفائض إلى 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر مقابل 4.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما التوقعات كانت تشير لتقلص الفائض إلى 0.6 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 450.5 مليون برميل، ولتعد المخزونات حالياً أعلى 7% عن متوسط مخزونات الأعوام الخمسة الماضية.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.8 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أعلى 5% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، أما عن مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة فقد ارتفعت 2.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات أقل 6% من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا يوم أمس الأربعاء تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً ومنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك التزمتا باتفاقية خفض الإنتاج العالمي للنفط بنسبة 100% وأن الفضل في ذلك يرجع إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع أعربه عن كون بلاده راضية عن أسعار النفط الحالية التي تحوم حول مستويات 60$ للبرميل.

كما أفاد الرئيس الروسي بوتين بالأمس أن روسيا التي تشارك في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 600 ألف برميل يومياً من إجمالي 1.8 مليون برميل يومياً يتم خفضهم من الإنتاج من قبل أوبك وحلفائها حتى نهاية العام الجاري 2018، تتواصل بشكل دائم مع منظمة أوبك وستواصل التعاون معها إذا لزم الأمر ذلك، وذلك مع أفادته بأن الحد الأدنى لتحقيق ربحية من النفط الصخري تتراوح بين 35$ و45$ للبرميل.

وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أيضا أمس الأربعاء أن متوسط إنتاج النفط في بلاده انخفض بقرابة 40 ألف برميل يومياً خلال هذا الشهر عما كان عليه في تشرين الأول/أكتوبر، ويذكر أن بيانات وزارة الطاقة الروسية أوضحت مؤخراً ارتفاع الإنتاج النفطي للأعلى له في ثلاثين عام خلال الشهر الماضي إلى 11.41 مليون برميل يومياً، وفي سياق أخر، استقرار الإنتاج الأمريكي للنفط عند الأعلى له على الإطلاق 11.7 مليون برميل يومياً.

بخلاف ذلك، فقد أعرب وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح هو الأخر بالأمس عن ثقته في إمكانية التوصل لحل لدعم استقرار أسواق النقط وأن أسواق النفط ستكون مستقرة في عام 2019، موضحاً أن التعاون مطلوب من كافة أعضاء منظمة أوبك، ومضيفاً أن أوبك كيان مستقل لن يخضع للضغط الخارجي، وجاء ذلك عقب اجتماعه مع نظيره وزير النفط النيجيري كاشيكو ضمن الاستعدادات إلى اجتماع منظمة أوبك المقبل في فيينا.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت يوم الثلاثاء الماضي لكون المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً، قد قامت بزيادة إنتاجها من النفط خلال هذا الشهر بواقع 0.5 مليون برميل يومياً إلى ما بين 11.1 و11.3 مليون برميل يومياً مقارنة بمستويات تشرين الأول/أكتوبر عند 10.7 مليون برميل يومياً وذلك وفقاً لما أفادت به وكالة رويترز اعتماداً على مصادرها المطلعة.

ونود الإشارة لكون المهندس خالد الفالح نوه الأسبوع الماضي لكون مستويات إنتاج بلاده من النفط خلال الشهر الجاري تفوق مستويات الشهر الماضي، مع تطرقه لكون الطلب الخارجي على النفط السعودي سينخفض بحلول كانون الثاني/يناير المقبل وأن بلاده سوف تستجيب لهذا الانخفاض، مع العلم أنه أفاد في مطلع هذا الشهر أن شركة أرامكو السعودية ستراجع مخصصات عملائها بواقع 500 ألف برميل يومياً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا الأسبوع الماضي من خلال تغريه له عبر حاسبه الرسمي على تويتر "أسعار النفط تنخفض. رائع! وكأنها تخفيض ضريبي كبير لأمريكا والعالم. استمتعوا بذلك! 54$, كانت 82$. شكراً للسعودية, ولكن لنقم بتخفيض السعر أكثر!"، وجاء تلك التغريده في أعقاب تراجع أسعار النفط في 20 من هذا الشهر بقرابة السبعة بالمائة موضحة أسوء أداء يومي لها في نحو أربعة أعوام.

بخلاف ذلك، فقد تطرقت بعض التقرير في مطلع الأسبوع الماضي لكون كوريا الجنوبية تعتزم استئناف وارداتها من النفط الإيراني مع مطلع العام المقبل، وذلك في أعقاب حصولها هي وسبعة دول أخرى مستوردة للنفط الإيراني على استثناء من عودة تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران في وقت سابق من الشهر الجاري، ويذكر أن من بين تلك الدول الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً والهند، اليابان، تركيا، إيطاليا، اليونان وتايوان.

ونود الإشارة، لكون ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في أكثر من 13 شهراً يأتي ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب تراجعها الأسبوع الماضي للأسبوع السابع على التوالي موضحة أطول مسيرات خسائر أسبوعية منذ الربع النصف الأول من عام 2015 في ظلال تشكك الأسواق في قدرة منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها على احتواء والحد من فائض العروض النفطي الذي يلوح في الآفاق.

وبالتزامن مع تنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية مؤخراً وارتفاع مستويات الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية، ويعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار مؤخراً من ضمن العمل التي تثقل على أداء أسعار العقود الآجلة للنفط الخام.