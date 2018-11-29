شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات رابع جلسات الأسبوع في مجملها إيجابية موضحة تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية اليوم الخميس لتلحق بشكل أو بأخر بنظيرتها الأمريكية التي اختتمت تداولات جلسة الأمس على اللون الأخضر لليوم الثالث على التوالي عقب أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن أسعار الفائدة "أقل بقليل" من الحياد، ما تم تسعيره على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية لاحقاً.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين لما سوف يسفر عنه محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من الشهر الجاري في واشنطون والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عن ما بين 2.00% و2.25%، الأمر الذي كان متوقع من قبل الأسواق آنذاك، وذلك في أعقاب رفعها في الاجتماع السابق بواقع 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام.

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أفادت في مطلع الشهر الجاري أنه تم خفض سندات الخزينة الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 30$ و20$ مليارات خلال الشهر التقويمي الماضي وسوف يتم خفضها بواقع نفس القيمة في الشهر التقويمي المقبل وأنه من المقبول الانحرافات الصغيرة عن هذه المبالغ لأسباب تشغيلية، مع الإشارة للمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي في ظلال قوة الاقتصاد.

وفي سياق أخر، تترقب الأسواق أيضا لما سوف يسفر عنه اللقاء المترقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظره الرئيس الصيني شي جينبينج على هامش فعليات قمة العشرين التي سوف تبدأ في الأرجنتين غداً الجمعة وتستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسط أمال المستثمرين في توصل زعماء أكبر اقتصاديان في العالم لاتفاق تجاري وحلحلة الحمائية التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي تنذر بحرب تجارية.

مؤشرات الأسهم اليابانية ارتفعت خلال تداولات اليوم، ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 0.80% وليربح 13.21 نقطة ويصل إلى المستوى 1,666.87، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد ارتفع بنسبة 0.91% ليربح هو الأخر 201.44 نقطة ويصل إلى المستوى 22,378.46.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية استقرار إيجابي، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.07% ليربح 2.38 نقطة ويصل إلى المستوى 3,181.31. وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.08% ليربح هو الأخر 2.07 نقطة ويصل إلى المستوى 2,603.80.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد انخفاضاً بنسبة 0.12% ليخسر 32.20 نقطة ويصل إلى المستوى 26,650.36. بينما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ارتفاعاً بنسبة 0.46% ليربح 9.64 نقطة ويصل إلى المستوى 2,117.86.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 1.01% ليربح 88.28 نقطة ويصل إلى المستوى 8,802.24، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.38% ليربح هو الأخر 22.02 نقطة ويصل إلى المستوى 5,747.10.