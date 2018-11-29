الان تتابع العراق يوقف استيراد الغاز الايراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بغداد- الخليج 365:

أعلن العراق فقدان منظومة إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد قدرتها بمعدل 2500 ميغاواط بعد توقف ضخ الغاز المستورد من ايران بسبب تأثر خطوط الانابيب بالزلزال الذي ضرب المناطق الحدودية الإيرانية قبل أيام.

وقالت وزارة الكهرباء العراقية في بيان صحافي إن منظومة الكهرباء الوطنية العراقية فقدت طاقات قدرها 2500 ميغاواط جراء توقف ضخ الغاز المستورد من إيران بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام، وتأثرت بهذا الزلزال أنابيب الغاز المصدر إلى العراق، ما أدى إلى توقف محطات المنصورية الغازية، والصدر الغازية، وبسماية الاستثمارية ما تسبب في زيادة “ساعات القطع المبرمج في محافظات بغداد، وديالى، وكركوك، والفرات الأوسط.

وكانت مديرية الدفاع المدني في العراق قد أعلنت أن هزة أرضية شعر بها العراقيون مساء الاحد الماضي ومركزها مدينة سربيل زهاب الإيرانية بقوة 3.6درجات على مقياس ريختر .