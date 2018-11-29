شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) الدببة تنتصر -تحليل صباحي- 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هيمن البائعون على تداولات السهم خلال جلسة أمس الأربعاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 8.04 درهم، وذلك بعدما فشل السهم في تجاوز مستوى مقاومته الحالي عند 8.25 درهم، ليهبط بذلك مخترقا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يعكس استمرار سيطرة البائعين على السهم وإمكانية الوصول به لمستوى الدعم 7.90 درهم كمستوى اول ثم 7.40 درهم كمستوى ثان، شرط ثبات بقاء السهم أسفل مستوى 8.25 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.95 درهم وبين مستوى المقاومة هو 8.13 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط