شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف أبوظبي الاسلامي (ADIB) يتحول الى الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما أشرنا في تقاريرنا السابقة منذ الأسبوع الماضي، حيث اغلق أمس الأربعاء عند مستوى 3.92 درهم، في ظل تدني كميات التداول، مما يعكس عزوف المتداولين عن التداول في السهم، لتتحكم بذلك القوى البيعية من اختراق السهم لمستوى الدعم السابق عند 4 درهم، وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 3.70 درهم كمستوى اول ثم 3.45 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 4.05 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.84 درهم وبين مستوى المقاومة هو 3.98 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط