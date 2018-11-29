شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يشهد تذبذب بين مستوى 14.90 ومستوى 14.30 درهم، فقد عمق السهم من خسائره لينزلق أسفل المستوى الأخير، حيث اغلق أمس الأربعاء منخفضا عند مستوى 14.02 درهم، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعكس حالة التشاؤم التي تسود الجلسة، كما اخترق السهم القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 12.30 درهم، ويتجه السهم حاليا لمستويات قد تصل الى 13.70 درهم كمستوى اول ثم 12.70 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 14.50 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 13.78 درهم وبين مستوى المقاومة هو 14.26 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط