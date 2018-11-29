شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة العقارية (RAKPROP) يخترق القناة الهابطة لأسفل -تحليل صباحي- 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 0.60 درهم، حيث تراجع مرة أخرى لينهي تداولات أمس الأربعاء عند مستوى 0.514 درهم، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 0.53 درهم، مما يعكس توجه المتداولين نحو البيع وبقوة في الاجل القصير، لينزلق بذلك السهم أسفل القناة الهابطة متوسطة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 0.45 درهم، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.54 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.50 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.53 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط