شكرا لقرائتكم خبر عن ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 2.27 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي وأيضا مستوى الاغلاق لجلسة أمس الأربعاء، في الوقت الذي يظهر مؤشر استوكاستيك ميلا هابطا، مما يعكس رغبة البائعين في الهبوط بالسهم لمستويات اقل قد تصل الى 2.20 درهم كمستوى اول ثم 2.13 درهم كمستوى ثان، شرط اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 2.27 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.22 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.30 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط