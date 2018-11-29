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شكرا لقرائتكم خبر عن ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 2.27 درهم، والذي يعد مستوى الدعم الحالي وأيضا مستوى الاغلاق لجلسة أمس الأربعاء، في الوقت الذي يظهر مؤشر استوكاستيك ميلا هابطا، مما يعكس رغبة البائعين في الهبوط بالسهم لمستويات اقل قد تصل الى 2.20 درهم كمستوى اول ثم 2.13 درهم كمستوى ثان، شرط اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 2.27 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.22 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.30 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 29-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .