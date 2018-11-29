شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الدار العقارية (ALDAR) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 1.64 درهم، فقد عمق السهم من خسائره لينهي جلسة أمس الأربعاء منخفضا عند مستوى 1.62 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر مايو من عام 2013، مما يعكس ارتفاع وتيرة البيع، كما انزلق السهم أسفل الحد السفلي من مؤشر "Bollinger Bands " لذلك نتوقع ان يواصل السهم رحلة الهبوط لمستويات قد تصل الى 1.50 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 1.70 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.59 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.64 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط