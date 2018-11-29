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شكرا لقرائتكم خبر عن سراميك رأس الخيمة (RAKCEC) يواصل رحلة الهبوط -تحليل صباحي- 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم رحلة الهبوط التي بدها منذ شهر فبراير من العام الحالي، حيث انخفض أمس الأربعاء ليغلق عند مستوى 1.97 درهم، في ظل سيطرة القوى البيعية على تداولات السهم في الاجل القصير والمتوسط، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية إمكانية مواصل الانخفاض الحالي للسهم لمستويات قد تصل الى 1.90 درهم كمستوى اول ثم 1.65درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 2.05 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.95 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.99 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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