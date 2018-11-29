شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) يتحرك في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق أمس الأربعاء مرتفعا عند مستوى 1.12 درهم، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول لثالث جلسة على التوالي، وهو ما يعد إشارة إيجابية، الا ان السهم مازال يتحرك في نطاق ضيق على المدى القصير ما بين مستوى 1.10 ومستوى 1.14 درهم، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.11 وبين مستوى المقاومة هو 1.13 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد