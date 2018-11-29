شكرا لقرائتكم خبر عن دار التكافل (DARTAKAFUL) يغلق عند ادنى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما أشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث انهى تداولات أمس الأربعاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو مستوى 0.49 درهم، بالتزامن مع استمرار الميل الهابط للمؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0.40 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.58 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.47 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.51 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط