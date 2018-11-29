شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يشهد شح في السيولة -تحليل صباحي- 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.45 درهم، والذي يشكل مستوى الدعم الحالي النفسي، حيث اغلق أمس الأربعاء عند مستوى 0.453 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، مما يشير الى عزوف كثير من المتداولين عن التداول في السهم، لذلك نتوقع انه في حالة اغلاق السهم أسفل مستوى 0.45 درهم، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 0.35 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.44 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.47 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط