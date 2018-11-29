شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار النيوزيلندي لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من حزيران/يونيو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 0.6794 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6789 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6798، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6784.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن إحصائية المجموعة المصرفية استراليا ونيوزيلندا للثقة في الأعمال والتي أظهرت استقرار التراجع عند 37.1 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت قراءة الإحصائية ذاتها حيال تطلعات أنشطة الأعمال اتساع إلى 7.6 مقابل 7.4 في الشهر الماضي، ونود الإشارة لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن التقرير النصف سنوي للاستقرار المالي من قبل بنك نيوزيلندا الاحتياطي، والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك المركزي النيوزيلندي أدرين أور عن تقرير الاستقرار المالي في ولينجتون، بالإضافة إلى شهادة أور حيال تقرير الاستقرار المالي أمام لجنة اختيار البرلمان النيوزيلندي في ولينجتون.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 0.4% دون تغير يذكر عما كانت عليه في أيلول/سبتمبر الماضي، وتسارع نمو الدخل الشخصي إلى 0.4% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المثبط استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عما كانت عليه في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 24 من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 221 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 17 من الشهر الجاري ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 1,671 ألف طلب مقابل 1,668 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يترقب المستثمرين الكشف عن بيانات سوق الإسكان والتي قد تعكس تسارع نمو مبيعات المنازل الجديدة إلى 0.8% مقابل 0.5% في أيلول/سبتمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 2.8% مقابل 3.4% في القراءة السنوية لشهر أيلول/سبتمبر، وذلك قبل أن نشهد أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من الشهر الجاري في واشنطون.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم أمس الأربعاء في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.