شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر خسائر كبيرة للغاية خلال جلسة أمس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 4881 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة وأيضا في شهر، مما يعكس تنامي القوى البيعية، والتي هبطت بالمؤشر لأسفل مخترقا مستوى الدعم السابق عند 4950 نقطة، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر المزيد من الهبوط لمستويات قد تصل الى 4850 نقطة كمستوى اول ثم 4750 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 4970 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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