شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق المؤشر من خسائره كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق رابع جلسات الأسبوع الحالي أمس الأربعاء منخفضا عند مستوى 2685 نقطة، في ظل ارتفاع قيمة التداول، مما يعكس حالة عدم الثقة في السوق بين المتداولين، مخترقا بذلك الحد السفلي من مؤشر "Bollinger Bands " مما يمهد الطريق امام المؤشر لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 2600 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 2730 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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