شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 29-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات أمس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 10329 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة ناتجة من ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل والذي بدا منذ بداية الشهر الحالي، في ظل حيادية المؤشرات الفنية في الاجل القصير، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر بعض التذبذب صعودا وهبوطا خلال الأيام والاسابيع القادمة ما بين مستوى 10500 ومستوى 10000 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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