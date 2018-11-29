"ساما" تجهز 4 منصات الكترونية لأنظمة الدفع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الدمام

كشفت مؤسسة النقد «ساما» عن خطتها المستقبلية لتطوير أنظمة المدفوعات السعودية، لافتة إلى أنها تعمل حاليا على إطلاق 4 منصات الكترونية جديدة تواكب أحدث التطورات في أنظمة الدفع عالميا.

وأكد المسؤول ببرنامج مدى الالكتروني التابع لساما زياد العيسى في ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس أن الهدف من إطلاق نظم المدفوعات الوطنية يتمثل في الاستقلالية عن أنظمة الدفع الدولية وتوفير التكاليف عبر الاستغلال الأمثل لموارد النظام المحلية وتطوير منتجات وحلول دفع تلائم حاجة السوق المحلي، وكذلك تحسين البيئة التقنية والبنية التحتية بأفضل التقنيات المتقدمة، إضافة إلى التحكم بالبيانات المحلية للعمليات وإبقائها ضمن حدود المملكة.

وذكر أن «ساما» أطلقت ثلاثة نظم مدفوعات هي «سريع وسداد ومدى»، مؤكدا، أن المملكة تعد أول دولة تطبق الشريحة الذكية على بطاقة الصرف الآلي في 2008، مبينا أن «ساما» تعمل على زيادة التعاملات الالكترونية بنسبة 70% بحلول 2030، و30% بحلول 2020 مقابل 20% حاليا.

ثانيتان للعملية

وأفاد العيسى بأن 60% من العمليات الشرائية باستخدام «مدى» في نقاط البيع لا تتجاوز ثانيتين حاليا، فيما قدرت الفترة الزمنية في أغسطس الماضي بنحو 3.5 ثوان مقابل 8.3 ثوان في يوليو 2015، لافتا إلى أن العمليات الشرائية عبر أثير بلغت 25% خلال العام الحالي 2018.

تحمل العمولة

وذكر أن عمولة استخدام «مدى» تعد الأقل على مستوى الدول الخليجية، مرجعا ذلك لعدم امتلاكها لنظام مدفوعات وطني، حيث تستخدم أنظمة المدفوعات العالمية، مبينا أن نظام وزارة التجارة والاستثمار يمنع تحميل حامل «مدى» العمولة، داعيا المواطنين للتبليغ عن المخالفات لدى وزارة التجارة والاستثمار.

تفعيل فنتك

وذكر أن «ساما» فعلت مبادرة «فنتك السعودية» التي أطلقتها في أبريل الماضي كخطوة تحفيزية لتطوير مجال التقنية المالية في المملكة وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الوطنية، لافتا إلى أن «فنتك السعودية» تجمع مؤسسات القطاعين العام والخاص المعنية بما في ذلك شركات التقنية المالية والبنوك والمصارف والجامعات والمستثمرين والشركات والمؤسسات الحكومية لتطوير ثقافة الابتكار في مجال الخدمات المالية.

دعم المنشآت

وأشار إلى أن «فنتك السعودية» تهدف إلى دعم منشآت التقنية المالية الصغيرة والمتوسطة في مراحلها كافة على المستويين المحليين والدولي ومساندة الجهود الرامية للنهوض بالمنتجات والخدمات المستندة للتقنية المالية التي تدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المنصات الأربع

1 المنصة الرقمية لسداد ومدى تهدف إلى الوصول بشكل أسهل إلى خدمات البنية التحتية.

2 منصة الأفكار لتلبية جميع الاحتياجات الرقمية وقدرات التطوير السريع وتطوير مفاهيم التشغيل وتنمية المواهب.

3 منصة مركز الابتكار وهدفها التنسيق مع البنوك لتكون متوافقة مع رؤية 2030.

4 منصة التكنولوجيا المالية للارتباط مع شركات التكنولوجيا المالية ومكاتب العمل ومواكبة التقنية العالمية وتغطية الاحتياجات.