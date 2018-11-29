المنتجات الكيماوية نصف صادرات السعودية للأرجنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

فيما تبلغ قيمة واردات الأرجنتين 55.8 مليار دولار، تصل قيمة صادراتها إلى 59 مليار دولار، في مقدمتها المنتجات الزراعية حيث يمثل فول الصويا 16.9% من إجمالي الصادرات، تليه الذرة، التي تمثل 7.39 %.

وعلى صعيد العلاقة التجارية مع السعودية تستورد الأرجنتين من المملكة الكيماويات والبلاستيك والمنسوجات إضافة إلى منتجات أخرى، في حين تصدر للمملكة المواد الغذائية ومنتجات اللحوم وسلعا أخرى.

الصادرات

القيمة 59 مليار دولار أكبر 5 وجهات للتصدير:

- البرازيل (9.1 مليارات دولار)

- الولايات المتحدة (4.68 مليارات دولار)

- الصين (4.44 مليارات دولار)

- فيتنام (2.55 مليار دولار)

- تشيلي (2.37 مليار دولار).

الصادرات حسب القارات:

آسيا -31%- 18.3 مليار دولار

جنوب أمريكا-28%- 16.7 مليار دولار

أوروبا- 18%- 10.9 مليارات دولار

أمريكا الشمالية- 13%- 7.53 مليارات دولار

أفريقيا- 8.5%- 5.01 مليارات دولار

أوقيانوسيا- 1.1%- 637 مليونا

المنتجات والسلع المصدرة:

مواد غذائية - 24%- 14.4 مليار دولار

منتجات الخضراوات- 24%- 13.9 مليار دولار

وسائل النقل- 9.3% - 5.48 مليارات دولار

المنتجات الحيوانية والحيوانية - 8.7% - 5.15 مليارات دولار

منتجات كيماوية- 8.2%- 4.81 مليارات دولار

منتجات حيوانية - 7.1%- 4.18 مليارات دولار

منتجات معدنية- 4.9%- 2.86 مليار دولار

المعادن- 2.3%- 1.33 مليار دولار

آلات- 2.2%- 1.27 مليار دولار

الواردات

القيمة 55.8 مليار دولار أكبر 5 وجهات للواردات:

- البرازيل (13.6 مليار دولار)

- الصين (10.5 مليارات دولار)

- الولايات المتحدة (6.98 مليارات دولار)

- ألمانيا (2.97 مليار دولار)

- المكسيك (1.91 مليار دولار).

الواردات حسب القارات:

آسيا -31% - 17 مليار دولار

جنوب امريكا-31% - 17 مليار دولار

أوروبا- 20% - 11.2 مليار دولار

أمريكا الشمالية- 17% - 9.6 مليارات دولار

أفريقيا- 1.4% - 762 مليون دولار

أوقيانوسيا- 0.34% - 188 مليون دولار

المنتجات والسلع المستوردة:

الآلات - 28%- 15.8 مليار دولار

وسائل النقل- 21%- 11.7 مليار دولار

منتجات كيماوية- 15% - 8.31 مليارات دولار

منتجات معدنية- 8.9%- 4.98 مليارات دولار

البلاستيك والمطاط- 5.7% - 3.16 مليارات دولار

المعادن- 4.7%- 2.63 مليار دولار

الأدوات- 3.1% - 1.75 مليار دولار

الأنسجة- 2.7% - 1.52 مليار دولار

متنوع- 1.8%- مليار دولار

الأحذية وأغطية الرأس- 1.1%- 633 مليونا

ماذا تستورد السعودية من الأرجنتين؟

القيمة: 681 مليون دولار

الخضراوات- 65%- 443 مليون دولار

مواد غذائية- 25%- 173

المعادن- 6.6%- 44.8

منتجات حيوانية- 1.7%- 11.6

أجهزة- 0.37%- 2.49

ماذا تصدر السعودية للأرجنتين؟

القيمة: 281 مليون دولار

منتجات كيماوية- 54%- 151 مليون دولار

منتجات معدنية- 42%- 118

البلاستيك والمطاط- 2.9% - 8.21

المنسوجات- 0.65% - 1.83

أجهزة- 0.41% - 1.16