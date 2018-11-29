شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تعين عضوين جديدين لشركة راكتا للورق لإنقاذها من الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عينت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، عضوين جديدين بشركة راكتا للورق، إحدى الشركات التابعة فى محاولة لانتشال الشركة من الخسائر، حيث خسرت 74 مليون جنيه العام المالى 2017-2018.

وقال وليد محمد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة الكيماوية لـ"الخليج 365" إنه تم تعيين الدكتور أيمن رمضان عضوا منتدبا للشؤون الفنية، بدلا من محمود فراج.

كما تم تعيين الخبير المتخصص فى الصناعة الدكتور خالد حافظ عضوا بمجلس الإدارة، وتم الإبقاء على الدكتور يسرى المهداوى رئيسا لمجلس الإدارة.