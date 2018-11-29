«أدنوك» تعزز التطوير مع «ليغو للتعليم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقدت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» منتدى ليوم واحد مع «ليغو للتعليم» لتعميق أواصر الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتعزيز برامج تطوير تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) للجيل المقبل من الشباب.

قام عدد من كبار المديرين من «ليغو للتعليم» وشريكتها «آتلاب» شركة الحلول التعليمية المستندة إلى التقنية، بزيارة مدارس «أدنوك» في ساس النخل حيث التقوا بالمديرين والمعلمين والطلاب لتقييم نجاح برنامج «ليغو للتعليم» الذي أدخلته، وقياس فعالية مختبرات التعلم المبتكرة في قاعات الصف وتحديد فرص توسعها وتعزيزها بما يضمن استمرار البرنامج في توفير حلول تعليمية قيمة للعام المقبل.

وفي كلمتها خلال المنتدى التعليمي، قالت ريم البوعينين، رئيس قسم المسؤولية المجتمعية في «أدنوك»: «نحن في أدنوك نركز بشكل كبير على تنفيذ مبادرات فعالة في مجال برامج تطوير تدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بما يُمكن شبابنا من تطوير المهارات اللازمة لتعزيز وظائفهم ودعم خطط التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات في الوقت نفسه بما يتماشى مع رؤية «مئوية الإمارات 2071». وتظهر شراكتنا الناجحة مع «ليغو للتعليم» التزامنا بإعداد طلاب الدولة وتوفير التدريب المناسب لهم، وتطوير أسلوب تفكيرهم، وتعريفهم بأخلاقيات العمل المناسبة للمساهمة في نجاح وازدهار دولة الإمارات في المستقبل».

و قال جوش جراهام، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوكرانيا في «ليغو للتعليم»: «يهدف هذا التعاون بين «أدنوك» و«ليغو للتعليم» إلى تزويد طلاب مدارس«أدنوك» بالمهارات اللازمة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات /‏ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات وإعدادهم للالتحاق بوظائف القرن الحادي والعشرين والتي في بعض الحالات، لم توجد بعد. إن مناقشة تأثير «مختبرات ليغو للابتكار» على التعلم مع 300 من أعضاء هيئة التدريس في إحدى مدارس«أدنوك»ساهمت في تسليط الضوء على هذه المختبرات. بالإضافة إلى ذلك، ساهم المنتدى في إبراز التأثير الإيجابي لموارد «ليغو للتعليم»ومعلمي مدارس «أدنوك» المتميزين في قاعة الصف يومياً من خلال تقديم تجارب تعليمية مرحة وعملية، تثير فضول الطلاب الطبيعي وخيالهم للعلم والمعرفة».