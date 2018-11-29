«مستقبل التنقل».. عنوان الجناح الأمريكي في «إكسبو 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، عن تصميم جناحها المشارك في المعرض العالمي إكسبو 2020 دبي؛ إذ تم الإعلان عن الخطط الأولية للمبنى والتجارب التي سيضمها، وتم الكشف عن نموذج معماري للجناح، من تصميم المهندس المعماري الأمريكي الشهير كورتيس دبليو فنترس.

ستبلغ تكلفة إنشاء الجناح 60 مليون دولار (220 مليون درهم)، إلى جانب عرض جولة في التجارب التي يتم تصميمها للجناح حالياً، من قِبل شركة التصميم جورج بي جونسون لتسويق الخبرات ومقرها ديترويت.

كما تضمن الحدث أيضاً، حفل توقيع لمذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها بين جناح الولايات المتحدة، وغرفة التجارة الأمريكية بدبي، وغرفة التجارة الأمريكية في أبوظبي، ومجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، لتعزيز الهدف المشترك بإشراك القطاع الخاص، لإنشاء جناح للولايات المتحدة.

كما أعلنت قيادة الجناح الأمريكي، جنباً إلى جنب مع كريستا بايلوت، نائب رئيس شركة شؤون آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا منبيبسيكو، أن الشركة المشهورة عالمياً بمنتجاتها في مجال الطعام والشراب، ستكون راعياً رئيسياً وشريكاً رسمياً للمشروبات في الجناح الأمريكي. كما أعلن المسؤولون عن الجناح، شراكته الرسمية مع شركة فيرجين هايبرلوب وان، ومقرها كاليفورنيا، والتي ستستهلّ عرض خلاصة خبرتها مع هايبرلوب في جناح الولايات المتحدة. وتكشف هذه التجربة الأولى عن بداية حملة شراكة عالمية متعددة السنوات، ستسلط الضوء على الابتكارات المعروضة في جناح الولايات المتحدة، استعداداً لافتتاحه في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ويمثل الجناح الأمريكي اتحاد شركات رائدة في مجال الهندسة المعمارية، والخبرة والاتصالات والدبلوماسية العامة، والإدارة الأكاديمية والمالية، وشركات جمع الأموال التي تجتمع معاً لتمويل وتصميم وبناء وتشغيل وافتتاح جناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020 دبي، واختتام أعماله. وتم اختيارها من قِبل وزارة الخارجية الأمريكية لتنفيذ جناح الولايات المتحدة في إكسبو 2020 دبي، بعد تقديم طلب تنافسي على مستوى الدولة بأكملها في عملية تقديم العروض.

وحضر حفل الافتتاح ممثلاً عن حكومة الولايات المتحدة فيليب فراين، القنصل الأمريكي العام في دبي، وجيمز كور، مدير وحدة المعارض في وزارة الخارجية الأمريكية.

من جهة أخرى أعلنت آن جفري، رئيسة الغرفة التجارية الأمريكية بدبي، وشريف فهمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأمريكية في أبوظبي، وداني إي. سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الإماراتي، أن «مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تعد بمثابة منبر يمكن لأعضائنا من خلاله أن يجتمعوا لدعم الجناح الأمريكي في إكسبو 2020 دبي، كما يسرنا العمل عن كثب لضمان مشاركة مجتمعات الأعمال التجارية الثنائية بين بلدينا، بشكل كامل في هذا الجهد المهم، كأولوية تجارية للولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، ليس هناك من الفرص ما يستحق دعمنا الكامل أكثر من هذا الحدث».

وقال نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 دبي: «من المنتظر أن يكون الجناح الأمريكي واحداً من أكثر الأماكن إثارة للاهتمام في إكسبو 2020 دبي.

ومثل هذه الأجنحة الجذابة، إلى جانب محتواها الذي يوفر تجارب فريدة ومثيرة، ستساعد في جذب 25 مليون زيارة لإكسبو 2020، وترك إرث دائم وتأثير على جميع زوارنا. ولدينا قناعة راسخة بأن الولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع الدول المشاركة الأخرى، ستلعب دوراً رئيسياً في تحقيق طموحنا في تواصل العقول وصنع المستقبل».