«دناتا» تستحوذ على أغلبية في «بيج داتا فور ترافيل»

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أعلنت «دناتا»، عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة «بيغ داتا فور ترافيل» التي تزود وكالات السفر عبر الإنترنت بحلول تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وتم تصميم خدمات bd4travel، التي تعمل انطلاقاً من ألمانيا والمملكة المتحدة، خصيصاً لمواجهة تحديات صناعة السفر، حيث تتيح خوارزميات الشركة المتطورة لوكالات السفر عبر الإنترنت التواصل مع العملاء وتخصيص تجربة التسوق الخاصة بهم في الوقت الفعلي، والتوصية بأهم المنتجات والخدمات والمحتويات لهم. وتخدم الشركة، التي تدير أكثر من 40 موقعاً منفصلاً، وكالات سفر عالمية رائدة في 17 سوقاً، وحظيت حلولها المبتكرة بالتقدير من خلال العديد من الجوائز التي نالتها في هذا المجال.

ويؤكد استحواذ «دناتا» على حصة أغلبية في شركة «بيغ داتا فور ترافيل» التزامها بتطبيق أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة وتجربة العملاء، وذلك من خلال تعزيز عملياتها وتقديم فوائد ومزايا مهمة لشركائها في صناعة السفر. وسوف تواصل «بيغ داتا فور ترافيل» تطوير منصتها لتوفير فوائد أخرى لعملائها وتوسيع نطاق عملياتها عبر العالم بالمشاركة مع «دناتا»، مع الاستمرار في استخدام علامتها التجارية.

وقال إيان أندرو، نائب رئيس أول خدمات السفر في «دناتا»: نسعى باستمرار لإيجاد الوسائل الكفيلة بتبني الابتكار والتكنولوجيا الجديدة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وضمان التميز في الخدمات. وتمثل معالجة البيانات الضخمة وتطبيق تفاعلات العملاء الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي، اختصاصات كبرى في مؤسسات المستقبل. وتقدم bd4travel بفضل تقنياتها المتميزة القابلة للتطوير وفريقها من الخبراء ونموذج عملها الناجح حلولاً تقنية مبتكرة.

من جانبه، قال أندي أوين جونز، مؤسس شركة bd4travel: يمثل استحواذ «دناتا» على حصة أغلبية إنجازاً رئيسياً لشركتنا سيمكننا من تطوير حلولنا القائمة على الذكاء الاصطناعي وإيصال هذه التقنية إلى عدد أكبر من العملاء وخصوصاً في عالم الطيران. كما يشكل بداية تعاون قوي ومفيد لكلينا، ونحن متحمسون لآفاق العمل مع «دناتا» نظراً لانتشارها عبر العالم والتزامها بالاستثمار في أفضل التقنيات في صناعة السفر.