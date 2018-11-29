أحمد بن سعيد يدشّن فندق «ألوفت» ومستودعات «كوني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

دشّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، رسمياً أمس فندق ألوفت دبي ساوث، أول فندق يفتتح أبوابه في دبي الجنوب، مدينة مطار آل مكتوم الدولي.

وحضر حفل الافتتاح المهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، وأليكس كيرياكيديس، الرئيس والمدير التنفيذي في ماريوت الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأديتيا راجارام، المدير الإداري لشركة رادار القابضة، إلى جانب حشد من كبار المسؤولين.

وسيقدم ألوفت دبي ساوث مع افتتاحه بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي وموقع إكسبو 2020 ويقدم 145 غرفة، أسلوباً عصرياً متفرداً في التصميم.

من جانب آخر، افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني في دبي(DCAA)، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران، المستودع الجديد لشركة «كوني آند ناجل» المحدودة أمس في منطقة «دبي الجنوب». ويأتي افتتاح المستودع الجديد للشركة المتواجدة في «دبي الجنوب» منذ عام 2006 تتويجاً لمكانتها كشركة عالمية متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات على مدى 40 عاماً.

وقال خليفة سهيل الزفين، الرئيس التنفيذي ل «مؤسسة مدينة دبي للطيران» و«دبي الجنوب»: «نهنئ شركة «كوني آند ناجل» على هذا الإنجاز الجديد الذي يترجم حرصهم على خدمة الصناعات العالية القيمة. وتعكس هذه الخطوة النوعية أهميّة المنطقة اللوجستية كبيئة مثالية لنمو الأعمال وموقع استراتيجي للانفتاح على الأسواق العالمية من خلال سهولة الوصول إليها عبر منافذها الجوية والبحرية والبرية».

ويمتد المستودع الجديد على مساحة 10 آلاف متر مربع، تم تصميمه ليشمل غرفة رئيسية ومنطقة عامّة للتخزين وغرفة ميزانين. كما تم تجهيز المبنى الجديد بأحدث تقنيات التخزين ويوفر 10 مواقع لتفريغ واستقبال البضائع ومواقع أخرى لتفريغ معدات تصنيع الطائرات والمحركات الكبيرة.