«بادري» تعزز المهارات القيادية لرائدات الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات «بادري»، الذراع التعليمية لمؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة، مؤخراً ورشة عمل في فندق «ذي أكت» في الشارقة، بهدف تمكين رائدات الأعمال من اكتشاف ذواتهن وتطوير مهارات التحكم في العقل والعاطفة في سبيل إتقان أساليب القيادة.

وحملت الورشة التي جمعت خمس عشرة مشاركة عنوان «التحكم في المخ الانفعالي (الجهاز اللمبي) - لتكوني قيادية متميزة»، واعتمدت على أحدث الدراسات العلمية حول السلوك الإنساني، قدمها المدرب ستيف نيل - مبتكر برنامج الورشة وخبير تنمية وتطوير المهارات الشخصية والمهنية الذي نجح على مدى أكثر من عشرة أعوام في دعم قدرات أكثر من 20 ألف قيادي ورائد أعمال.

وتمحورت الورشة حول إحداث تغيير إيجابي في طريقة تفكير المشاركات وتشجيعهن على اكتشاف قدراتهنّ وبناء وعي كاف بالأشياء والقيم الأكثر تأثيراً في حياتهنّ، وتعريفهنّ خطوة خطوة بالطرق الملائمة لتوظيف تلك القيم في تطوير قدراتهن على اتخاذ القرارات وإتقان ما يسميه نيل: «القيادة قلباً وقالباً».

وشمل برنامج الورشة موضوعات عديدة أبرزها تطوير القدرة على التحكم بالجهاز اللمبي، وهو جزء من الدماغ مسؤول عن اتخاذ القرارات، بهدف تحسين مستوى الأداء الفردي والجماعي، إلى جانب البحث في الأسباب العلمية التي تدفع الإنسان إلى مقاومة التغيير في حياته وتقديم أدوات بسيطة للتغلب على هذه التحديات.وقالت ريم بن كرم، مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «تلتزم أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، بمساعدة النساء ذوات الأفكار الريادية على صقل مهاراتهن ودعمهن لإطلاق مشاريع تنافسية وتحقيق النجاح والتميز في عالم الأعمال».