الضغوط البيعية تحاصر الأسهم.. والسيولة فوق 500 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية على تراجعات جديدة، أمس، بفعل المزيد من الضغوط البيعية التي هوت بمؤشرات الأسواق إلى مستويات متدنية، وطالت هذه الضغوط معظم الأسهم، وفي مقدمتها العقار والبنوك والاتصالات.

سجل مؤشر سوق دبي تراجعاً بنسبة 0.54% عند مستوى 2685.13 نقطة، وهو الأدنى له منذ يناير/كانون الثاني 2016، بينما هبط مؤشر سوق أبوظبي 1.59% إلى 4881 نقطة، بالغاً أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتركزت الضغوط البيعية في سوق دبي على «الاتحاد العقارية»، وزادت في الثلث الأخير من الجلسة، ليتراجع السهم 5.4% عند 0.54 درهم، وبسيولة بقيمة 126.24 مليون درهم، بأحجام بلغت 234.17 مليون سهم.

وفي سوق العاصمة، تراجع سهم أبوظبي الأول 2.64% إلى 14.02 درهم، بعد استقطابه سيولة ب132.13 مليون درهم، وبأحجام ب 9.3 مليون سهم.

واستغل المستثمرون الأجانب غير العرب نزول السهمين عند مستويات سعرية مغرية، ليتصدرا مشترياتهم، إلى جانب أسهم سلامة للتأمين، وبنك دبي الإسلامي، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات دبي للاستثمار، والاتحاد الوطني، ومنازل العقارية.

وسجلت سيولة الأسواق 534.67 مليون درهم، منها 298.5 مليون درهم في دبي، و236.17 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 418 مليون سهم، منها 359.57 مليون سهم في دبي، و58.47 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 62 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 37 شركة، جاء ذلك من خلال 4641 صفقة. ونزل مؤشر سوق دبي 0.54% عند مستوى 2685.13 نقطة، متأثراً بتراجع معظم المؤشرات القطاعية، في مقابل ارتفاع يتيم لقطاع الخدمات.

ونزل قطاع العقار 0.85% بعد نزول سهم الاتحاد العقارية، إلى جانب نزول سهم أرابتك بنسبة 0.96%، وداماك 3.48%، وديار 2%، وإعمار مولز 1.06%، فيما لم يسعف سهم إعمار العقارية القطاع من خلال ارتفاعه 0.22%.

وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.27% نتيجة هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 0.57%، بالتزامن مع استقرار سهم الإمارات دبي الوطني.

ونزل قطاع الاستثمار أيضاً بنسبة 0.88% بفعل تراجع سهم دبي للاستثمار 0.72%، وسوق دبي المالي 1.62%.

وهبط قطاع النقل 0.96% بعد هبوط سهم أرامكس 2.33%، مع استمرار استقرار سهم العربية للطيران.

من جانبه، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.59% إلى مستوى 4881 نقطة، مع هبوط أسهم شركات البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة والسلع.

ونزل قطاع البنوك بنسبة 2.28% بالضغوط على سهم أبوظبي الأول بنسبة 2.64%، وأبوظبي التجاري 2.19%.

كما هبط قطاع العقار بنسبة 2.45%، بعد نزول سهم الدار 2.41%، وإشراق 1.67%.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.47% مع نزول سهم اتصالات بالنسبة ذاتها، في المقابل ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.95% مع عودة المكاسب لسهم طاقة بنسبة 10.53%، وأدنوك للتوزيع 2.58%.

وتصدر سهم الاتحاد العقارية التداولات في دبي، تلاه سهم جي إف إتش بسيولة قدرها 46 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.9% مغلقاً عند 1.12 درهم، ثم سهم إعمار العقارية بتداولات بقيمة 28.8 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.22% عند 4.6 درهم.

وفي سوق العاصمة، كانت الحصة الأكبر من التداولات لسهم أبوظبي الأول، تلاه سهم اتصالات بسيولة قيمتها 24 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.47% ليغلق عند 17.12 درهم، ثم سهم واحة الزاوية مستقبطاً نحو 21 مليون درهم من التداولات، وأغلق مستقراً عند 2.07 درهم.

وسجل سهم المصرف الخليجي التجاري الارتفاع الأكثر في دبي بنسبة 4.54% مغلقاً عند 0.78 درهم، في المقابل، سجل سهم الاتحاد العقارية التراجع الأكثر.

وكان أكبر الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي سهم طاقة، بنسبة 10.53% مغلقاً عند 1.05 درهم، في المقابل، تصدر الأسهم المتراجعة سهم الفجيرة لصناعات البناء، ونزل بنسبة 9.45% مغلقاً عند 1.15 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 30 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.15 مليون درهم محصلة شراء العرب، و10 ملايين درهم محصلة شراء الخليجيين، و18 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، في المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 30 مليون درهم محصلة بيع.

هذا وتباين أداء المحافظ التي اتجهت نحو البيع في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 19 مليون درهم محصلة بيع، بينما اتجهت نحو الشراء في دبي بصافي استثمار بلغ 12 مليون درهم محصلة شراء.

وفي المقابل، اتجه الأفراد نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار بلغ 19 مليوناً محصلة شراء، وإلى البيع في دبي بصافي استثمار بلغ 12 مليوناً محصلة بيع.