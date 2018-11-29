«مِ راس» تطلق «بطاقة الهدايا» لتجربة الحياة العصرية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «مِراس» «بطاقة الهدايا» الجديدة التي تتيح تقديم باقة متنوعة من التجارب العصرية، في دبي، حيث تعد بديلاً سهل الاستخدام عن الدفع النقدي، وتوفر فرصاً أكثر لقضاء أوقات من المرح والإثارة في كل جولة، ويمكن استخدامها في جميع وجهات «مِراس»، بالإضافة إلى «قصر السلطان» و«نيكي بييتش»، و«دبي باركس آند ريزورتس» و«سكاي دايف دبي» و«إن فلايت دبي» و«إكس دبي». وتفتح البطاقة الجديدة عالماً واسعاً من التجارب الرائعة في دبي طوال 12 شهراً متواصلة. وتشمل مجموعة خيارات متنوعة مثل التسوق في «ذا أوتلت فيليدج»، التعرف إلى ذكريات الماضي في الحي التاريخي في «السيف»، واستكشاف تنوع الطبيعة الاستوائية في «ذا جرين بلانيت»، أو الاستمتاع بيوم من الاسترخاء على شاطئ «ذا بييتش»، والعديد من الخيارات الأخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر «بطاقة الهدايا» للمستخدمين إمكانية الحصول على خصومات.

ويمكن للعملاء شراء «بطاقة الهدايا» في جميع وجهات «مِراس»، ويشمل ذلك «سيتي ووك» و«بوكس بارك» و«ذا أوتلت فيليدج» و«السيف» و«لا مير» و«بلوواترز» و«ذا بييتش». كما يمكنهم شراء البطاقة عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني ويمكن تفعيل «بطاقة الهدايا» متعددة الاستخدامات عن طريق التسجيل، وتعبئتها لمرة واحدة بمبالغ تتراوح بين 50 درهماً و3,750 درهماً عند شرائها عبر الإنترنت، وحتى 37,500 درهم عند شرائها من الوجهات. وتوفر «بطاقة الهدايا» بالتعاون مع «فيزا» تجربة دفع آمنة وسلسة لعملاء «مِراس» في مختلف وجهاتها.

وأشار تقرير مؤسسة PayNXT360 للأبحاث والاستشارات، إلى أن إنفاق العملاء على مشتريات بطاقات الهدايا في الإمارات بلغ 3.4 مليار درهم في عام 2016، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 5.52 مليار درهم بحلول عام 2020.