«طاقة» يقفز 10.5% فوق الدرهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على تراجع جديد بنسبة 1.59% وصولاً إلى مستوى 4881 نقطة، مع تراجع غالبية القطاعات.

شهد السوق تداول 58.47 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 236.17 مليون درهم، نفذت من خلال 1669 صفقة، وجرى تداول أسهم 29 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 19 شركة.

وبلغت تداولات سهم أبوظبي الأول 132.13 مليون درهم، وتراجع بنسبة 2.64% مغلقاً عند 14.02 درهم، تلاه سهم اتصالات بسيولة قيمتها 24 مليون درهم، وتراجع بنسبة 0.47% ليغلق عند 17.12 درهم، ثم سهم واحة الزاوية مستقطباً نحو 21 مليون درهم من التداولات، وأغلق مستقراً عند 2.07 درهم. وكان أكبر الرابحين سهم طاقة، بنسبة 10.53% مغلقاً عند 1.05 درهم، ثم سهم أبوظبي الوطنية للفنادق، وارتفع بنسبة 6.9% وأغلق عند 3.1 درهم، ثم سهم الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وزاد بنسبة 4.35% وأغلق عند 7.2 درهم.

في المقابل، تصدر الأسهم المتراجعة سهم الفجيرة لصناعات البناء، ونزل بنسبة 9.45% مغلقاً عند 1.15 درهم، ثم سهم الواحة كابيتال، ونزل بنسبة 5.56% مغلقاً عند 1.7 درهم، تلاه سهم رأس الخيمة للإسمنت الأبيض بتراجع 4.21% إلى 0.91 درهم.