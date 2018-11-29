شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تختتم تداولات الجلسة على ارتفاعات بقرابة الثلاثة بالمائة عقب حديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن أسعار الفائدة "أقل بقليل" من الحياد، ما تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية لاحقاً.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت استقرار النمو عند 3.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع 3.6%، كما أظهرت القراءة الثانية للناتج المحلي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 77.2$ مليار مقابل 76.3$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 76.7$ مليار، وصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات عند 0.5%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14 مقابل 15 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى اتساع عند 16، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي أوضحت تراجعاً 8.9% إلى 544 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.0% عند 597 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع 4.0% عند 575 ألف منزل.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على ارتفاع بنسبة 2.50% أي بنحو 617.70 نقطة عند مستويات 25,366.43 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.30% أي بنحو 61.61 نقطة ليختتم عند مستويات 2,743.78 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.95% أي بنحو 208.89 ليختتم عند مستويات 7,291.59 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 14 شباط/فبراير القادم ارتفعت 0.60% لتتداول حالياً عند 1,227.20$ للأونصة موضحة ارتدادها من الأدنى لها منذ 15 من تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة مع الافتتاحية عند 1,219.90$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.55% إلى مستويات 96.83 موضحاً ارتداده من الأعلى له منذ 13 من هذا الشهر مقارنة بالافتتاحية عند 97.37.

وانخفضت أسعار النفط خام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 2.56% لتتداول عند 50.24$ للبرميل موضحة الأدنى لها منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 مقارنة مع الافتتاحية عند 51.56$ للبرميل، كما تراجعت أسعار النفط خام "برنت" تسليم 15 كانون الثاني/يناير 2.57% ليتداول عند 58.66$ للبرميل موضحة استقراراها بالقرب من الأدنى لها في 13 شهراً مقارنة مع الافتتاحية عند 60.21$ للبرميل.