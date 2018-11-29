شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج أعمال جه. جيل للربع الثالث من العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة جه. جيل اليوم الأربعاء عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والمنقضي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والتي أظهرت ارتفاع صافي المبيعات إلى ما قيمته 174.1$ مليون مقابل 162.0$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق 2017.

في تمام الساعة 08:59 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسهم شركة جه. جيل في نيويورك بنسبة 18.40% أي بنحو 0.92 نقطة إلى مستويات 5.92$ للسهم الواحد.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة جه. جيل للربع الثالث من العام المالي 2018 اتساع صافي الدخل إلى ما قيمته 6.69$ مليون أو 0.15$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 5.99$ مليون أي 0.14$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 28 تشرين الأول/أكتوبر من العام السابق 2017.