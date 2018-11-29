شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذرة للأعلى لها في أسبوع مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذرة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحة ارتداده من الأعلى له منذ 13 من هذا الشهر وفقاً للعملاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومصدر للذرة عالمياً والتي تضمنت حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في نيويورك.

في تمام الساعة 08:58 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذرة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 1.29% إلى 3.7325$ للبوشل موضحة الأعلى لها منذ 21 من هذا الشهر مقارنة بالافتتاحية عند 3.6850$ للبوشل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.55% إلى مستويات 96.83 موضحاً ارتداده من الأعلى له في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 97.37.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت استقرار النمو عند 3.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع 3.6%، كما أظهرت القراءة الثانية للناتج المحلي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.7% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة، متوافقة بذلك مع التوقعات.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 77.2$ مليار مقابل 76.3$ مليار في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 76.7$ مليار، وصدور قراءة مؤشر مخزونات الجملة والتي أوضحت تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.4% في أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات عند 0.5%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 14 مقابل 15 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى اتساع عند 16، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي أوضحت تراجعاً 8.9% إلى 544 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.0% عند 597 ألف منزل في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع 4.0% عند 575 ألف منزل.

وصولاً إلى أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي لولاية نيويورك ضمن حديثه تحت عنوان "إطار الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي"، أن الفائدة على الأموال الفيدرالية "أقل بقليل" من الحياد، الأمر الذي تم تسعيره في الأسواق على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية من قبل صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

على الصعيد الأخر، فقد كشفت وزارة الزراعة الأمريكية يوم أمس الثلاثاء عن تقرير عمليات التفتيش على المحاصيل للتصدير والذي أوضح أنه تم فحص 1.12 مليون طن متري من الذرة خلال الأسبوع المنقضي في 22 من هذا الشهر مقابل فحص 846.0 ألف طن متري في الأسبوع السابق ومقارنة بفحص 643.3 ألف طن متري في نفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ بذلك مجمل عمليات التفتيش على محاصيل الذرة المعدة للتصدير للعام التسويقي الذي بداء مع مطلع أيلول/سبتمبر 13.1 مليون طن مقابل 7.28 في نفس الفترة من العام الماضي.