شكرا لقرائتكم خبر عن إيفيني لايف عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إيفيني لايف اليوم الأربعاء عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام المالي 2018 والمنقضي في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والتي أظهرت تراجع صافي المبيعات إلى ما قيمته 131.7$ مليون مقابل 150.2$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.

في تمام الساعة 08:57 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسهم شركة إيفيني لايف في بورصة ناسداك بنسبة 37.14% أي بنحو 0.39 نقطة إلى مستويات 0.66$ للسهم الواحد.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة إيفيني لايف للربع الثالث من العام المالي 2018 اتساع صافي الخسائر إلى ما قيمته 9.2$ مليون أي 0.14$ للسهم الواحد مقابل ما قيمته 1.1$ مليون أي 0.02$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع في 28 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.