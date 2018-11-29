شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الربيل بأكثر من 10% أعلى حاجز 0.40$ مع توالي ارتدادها من الأدنى لها في عشرة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الرقمية الربيل بما يفوق العشرة بالمائة أو بقرابة 0.04$ اليوم الأربعاء لنشهد ارتفاعها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 20 من أيلول/سبتمبر الماضي ضمن عمليات تصحيحية لموجة البيوع الموسعة التي لحقت بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة مع دخول سيولة استثمارية جديدة لأسواق العملات الرقمية وبناء بعض المستثمرين لمراكز شرائية جديدة من هذه الأسعار المتراجعة.

وفي تمام الساعة 08:36 بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية ربيل 10.43% إلى مستويات 0.40436$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.36606$ والتي تعد أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم، بينما حققت الأعلى لها عند 0.40720$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل العملة الرقمية الثانية عالمياً من حيث القيمة السوقية بعد البتكوين نحو 16.1$ مليار.

هذا نود الإشارة لكون الربيل لا تزال بصدد ثاني خسائر شهرية لها على التوالي خسائرها الشهرية التاسعة هذا العام في أعقاب تحقيقها في مطلع العام الجاري الأعلى لها على الإطلاق وفقدها عقب ذلك لأكثر من تسعين بالمائة من قيمتها السوقية وسط قلق المستثمرين من جراء مكافحة الحكومات لتلك الظاهرة وتشديد التشريعات على الأصول الرقمية التي قد تستخدم في عمليات غسيل الأموال والتجارة الغير مشروعة.

ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسوف يمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية سوف تكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية سوف تحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن المصارف المركزية في كل من كندا والصين بالإضافة إلى السويد وأروجواي جميعها تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية.

ونود الإشارة لكون المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لاجارد قد طالبت مسبقاً من الحكومات والمصارف المركزية العالمية التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويذكر أن العملة الرقمية الربيل تم طرحها للتداول في السابع من آذار/مارس من عام 2015 عند 0.015$ وقد فقدت نحو ثلثي قيمتها مع مستهل عام 2016 إلى 0.0059$، ثم حققت نحو 5% خلال ذلك العام إلى 0.0063$ مع مطلع عام 2017 الذي اختتمته عند 1.748$ موضحه ارتفاعاً بنحو 28,000%، وذلك قبل أن تحقق في الرابع من كانون الثاني/يناير الأعلى لها على الإطلاق عند 3.30$.

وتلي ذلك دخول الربيل في عمليات بيوع موسعة لحقت بها وبالأصول الرقمية بشكل عام، والتي أدت لفقدها إلى نحو 90% من قيمتها السوقية، مع تحقيقها للأدنى لها منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر عند 0.24653$ في 14 من آب/أغسطس، وذلك قبل أن تشهد الربيل خلال تداولات 21 من أيلول/سبتمبر ارتفاعات بقرابة الثمانية بالمائة لأول مرة هذا العام، وترتد لما قبل هذه الارتفاعات الموسعة إلى 0.329$ يوم الأحد الماضي.