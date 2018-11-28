قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مصر قريبًا جدًّا ستنتج سيارة مصرية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالتصنيع وزيادة المكون المحلي المصري.

وأضاف التراس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي استعرض خلال اجتماعه مع قيادات الهيئة العربية للتصنيع، عددًا من المشروعات، من بينها صناعة السيارات في مصر، لافتًا إلى اهتمام الرئيس بتطوير الهيئة، وأن تكون شريكًا أساسيًّا في خطة التنمية المستدامة للدولة من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية.

وتابع رئيس الهيئة العربية للتصنيع بأن إقامة معرض السلاح الدولي، لأول مرة في مصر، مؤشر على الثقة في الصناعة العسكرية المصرية وحالة الاستقرار التي تعيشها مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي في المعرض بمنتجات عسكرية مختلفة.

شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع»: إنتاج سيارة مصرية قريبًا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .