شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 28 - 11 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 28-11-2018.

إيقاف تداول 5 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 5 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أسمنت بورتلاند طرة المصرية، المصرية للاتصالات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية.

البورصة تربح 4.1 مليار جنيه

قلصت مؤشرات البورصة المصرية، مكاسبها الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 752.235 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 198 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 26.3 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 60.81% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.31% والعرب على 13.88% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.43%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب الأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة بلغت 8.1 مليون جنيه، 216.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 57.5 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 144.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 13309 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2199 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.5% عند مستوى 13369 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% عند مستوى 682 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1708 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 474 نقطة.

وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 أخرى، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 17.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 12.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.33%

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 6.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.63%

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 27.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.59%

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 15.420 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.40%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 4.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.87%

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 40.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.62%

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 23.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.58%

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 150.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.51%

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.056 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.45%