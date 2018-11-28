قائمة بأبرز سيارات 2019 في مصر التي يقل سعرها عن 200 ألف جنيه

مصراوي - كتب - أيمن صبري:
بدأ عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية في مصر، في الكشف عن موديلات 2019 الجديدة لبعض السيارات وخاصة الاقتصادية التي تلقى رواجًا في السوق المحلي.
ويتطلع قطاع كبير من عملاء سوق السيارات في مصر إلى امتلاك سيارة جديدة بأسعار مناسبة، تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تعيشها مصر.
ويمكن التعرف على أبرز 8 سيارات موديل 2019 متاحة بالسوق المحلي تقل أسعارها عن 200 ألف جنيه، من خلال السطور التالية:
سوزوكي ألتو هاتشباك
موديل 2019 تعد أرخص سيارة جديدة بالسوق المصري حاليًا، وتتوفر بفئة واحدة...
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