بأرقام العمارات| خريطة تسليم شقق «دار مصر».. وتحذير للممتنعين عن الاستلام

مصراوي - كتب - محمد عبدالناصر:

تعمل وزارة الإسكان على الانتهاء من تسليم كل الحاجزين في المرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بكل المدن، والتي تأخر تسليمها 3 سنوات على الأقل، بعد أن قاربت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والثانية للمشروع، وتسليمها لوزارة الإسكان والتي بدورها تُسلمها للحاجزين.

وينشر مصراوي خريطة تسليم وحدات "دار مصر" والتي تبدأ 2 ديسمبر المقبل:

1- القاهرة الجديدة:

يبدأ جهاز القاهرة الجديدة يوم الأحد المقبل 2 يسمبر تسليم الدفعة السادسة من وحدات المرحلة الأولى من...